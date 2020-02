Antonella Clerici saluta il bosco e parte per Sanremo (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sta tornando a Sanremo ad Antonella Clerici e prima di partecipare alla quarta serata del festival ha salutato il suo bosco (Foto). Dopo la prima conferenza stampa e le prime prove per il festival di Sanremo 2020 era tornata a casa, nel suo bosco, da lì ha seguito le prime due serate e il successo di Amadeus e degli altri protagonisti al teatro Ariston. Adesso tocca a lei, un’altra serata di attesa e poi ci sarà Antonella in quel teatro che conosce bene. Non è la sua prima volta, ci sono state edizioni ben più complicate, dalla conduzione da sola al suo Sanremo Young. Il talent show non vedrà la sua terza edizione ma in compenso Antonella Clerici sarà la stella di Sanremo 2020 insieme a Francesca Sofia Novello. Entrambe voluto subito da Amadeus. Antonella non ha avuto dubbi, ha detto subito di sì al direttore artistico, anche se quando il festival l’ha presentato lei tutti avevano altro ... ultimenotizieflash

