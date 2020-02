Anticipazioni GF Vip: Andrea Montovoli abbandona? “Voglio andare via” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip? “Me ne voglio andare”. La confessione a Ciavarro Ha rivelato a Paolo Ciavarro una sua intenzione: Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip? Il concorrente crede di aver superato un limite, quindi sta pensando bene di lasciare la quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini. In confessionale ha parlato di una cosa che non affrontava da diciassette anni: “Può essere pure che me ne vado!” Paolo Ciavarro è rimasto spiazzato: “Cosa stai dicendo?” L’opinionista di Barbara Palombelli ha cercato di convincere l’amico, con cui ha instaurato un ottimo rapporto, di continuare questa sua avventura. Quale sarà la decisione di Andrea Montovoli? abbandona il GF Vip o continuerà da concorrente a vivere tra le quattro mura della Casa più spiata dagli italiani? Ne sapremo di più nella ... lanostratv

