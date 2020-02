Anna Safroncik Instagram, décolleté esplosivo dalla canotta: «Rara bellezza la tua» (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ex protagonista di Centovetrine continua ad essere tra le attrici più amate della televisione, nonché una delle interpreti maggiormente seguite sui social. Stiamo parlando di Anna Safroncik, attrice ucraina naturalizzata italiana, classe 1981. Sul suo profilo Instagram la dive originaria di Kiev pubblica spesso e volentieri scatti presi dal suo quotidiano, ma anche foto professionali e selfie sensuali, che esaltano la sua disarmante bellezza. L’ultimo post, caratterizzato da tre foto, non fa eccezione, fa sognare. In altre parole incanta e accende la fantasia degli utenti. «Così ci fai venire…», Anna Safroncik super hot su Instagram: décolleté esplosivo dalla canotta Su Instagram Anna Safroncik ha pubblicato tre scatti che la vedono con addosso una canotta rosa, da cui esplode il décolleté sbalorditivo. Tre selfie in cui spicca non solo il seno generoso, ma anche ... urbanpost

