Angers-Lille, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Angers-Lille è l’anticipo della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20.45: pronostici e probabili formazioni. Angers – Lille venerdì ore 20:45 L’Angers non vince da quattro match ufficiali: in campionato, in particolare, è senza successi addirittura dallo scorso 21 dicembre, giorno in cui ha battuto il Nantes. Inoltre, deve fare i conti con la delicatissima situazione del proprio presidente, Saïd Chabane, che è stato preso in custodia dalla polizia con l’accusa di molestie sessuali. Il Lille tenterà di approfittare degli attuali problemi della formazione allenata da Stéphane Moulin, ma potrebbe mostrare ancora una volta i limiti di personalità già spesso esibiti negli ultimi mesi. La formazione guidata in panchina da Christophe Galtier fatica tremendamente in trasferta, dove ha ... ilveggente

