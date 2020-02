Anastasio canta Spalle Al Muro di Renato Zero a Sanremo 2020 con la PFM (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con estremo coraggio, Anastasio canta Spalle Al Muro di Renato Zero a Sanremo 2020. Il giovane rapper partenopeo sarà accompagnato dalla PFM, così come aveva annunciato lui stesso sui suoi canali social ufficiale a qualche giorno dall'inizio di Sanremo. Già avvenuto il debutto con il brano che ha deciso di portare in gara, Rosso Di Rabbia, certamente scritto con una certa maestria ma ancora troppo fuori target per il palco dell'Ariston. Il brano si potrà riascoltare nella serata del venerdì, quando sarà valutata dai giornalisti della sala stampa. A tornare sul palco, il 6 febbraio, sarà anche (idealmente) Renato Zero, del quale Anastasio porta Spalle Al Muro. Una scelta importante, la sua, se si considerano gli appena 22 anni dell'artista in relazione al testo del brano scelto che parla invece del declino dell'età. Spalle Al Muro a Sanremo 2020 dopo 29 anni Renato Zero ... optimaitalia

_jlawshug_ : RT @2sarcastic4you: Anastasio canta ogni canzone come se gli avessero appena tamponato la macchina #Sanremo2020 - santockss : RT @_loureid: Io quando canta Anastasio #Sanremo2020 - elisabettavita : Anastasio ha una faccia da cucciolo troppo carina, ma il casino che ti scatena dentro quando canta è assurdo. Non c… -