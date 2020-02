Ana Mena: chi è, canzoni, età, foto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Conosciamo meglio Ana Mena, promettente artista spagnola, che negli ultimi anni si è fatta conoscere in Italia per alcuni tormentoni estivi in coppia realizzati con Fred De Palma. La cantante parteciperà alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020, nella serata dedicata alle cover, in coppia col collega Riki, con cui si esibirà sulle note de L'edera, grande classico di Nilla Pizzi della tradizione della kermesse, arrivato secondo in classifica dietro a Nel blu dipinto di blu nell'edizione del concorso del 1958.Nata a Estepona, nella regione dell'Andalusia, il 25 febbraio 1997, si appresta a festeggiare i 23 anni. Cantante e attrice, nel 2007 vince i Veo Veo Awards, ma raggiunge il successo popolare in Spagna con la serie Supercharly, dove veste i panni di Vero Navarro. Dalle serie al cinema di tradizione, con un ruolo anche nel lungometraggio La pelle che abito (2011) di Pedro ... blogo

schneegurochka : Ma chi sono ana mena e viito - adeleofthrones : Sul serio Riki duetta con Ana Mena, io ormai la collego a DE PALMA, ANA MENAAAA quindi sto malaccio - aridajee : Cioè abbiamo Ana Mena a Sanremo e la mettiamo ultima? L'Italia non è pronta -