Amianto in Marina Militare, Appello/ ONA “vero autogol”: vertici sapevano rischi? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Caso Amianto killer nella Marina Militare, al via processo Appello: i vertici conoscevano i rischi a scapito dei militari deceduti? ilsussidiario

Amianto : Venezia - al via oggi prima udienza del processo di Appello del 'Marina Bis' : Venezia , 6 feb. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi nell'aula Bunker della Corte di Appello di Venezia , III Sezione Penale, la prima udienza del processo di Appello del procedimento c.d. Marina Bis, conclusosi in primo grado con l'assoluzione degli imputati. Il Procuratore Generale presso la Corte di App

Marina Militare : continua l’opera di bonifica dell’ Amianto presente sulle unità navali di vecchia generazione : A seguito di quanto emerso su alcuni organi di stampa, scaturito da documentazione relativa a procedimenti legislativi in atto, si precisa che la Marina Militare è attiva nel l’opera di bonifica dell’amianto presente nelle unità navali e nei mezzi minori di vecchia generazione e, dal 1992, tutte le navi e le imbarcazioni minori sono state realizzate e poste in servizio con la certificazione “amianto free” da parte del cantiere ...

Marina Militare - 136 navi con Amianto / "12 milioni per bonifica? Goccia nell'oceano!" : Marina Militare , 136 navi con amianto : governo stanzia 12 milioni di euro per la bonifica. Per Bonanni, ONA, non bastano: "È una Goccia nell'oceano".

