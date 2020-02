Amedeus lascia la conferenza: incontro segreto con Benigni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020 sta per lanciarsi nella sua terza serata, forse quella più attesa, il famoso giovedì “dei duetti” – che sono uno meglio dell’altro, aggiungiamo noi. Ma questa è anche la serata di Roberto Benigni e non è folle aspettarsi un ulteriore picco di share. Perché d’altronde se Sanremo è Sanremo, Benigni è Benigni. Ma cosa aspettarsi da un intervento che sta costando a mamma Rai ben 300.000 euro? Durante la conferenza stampa di questa mattina è stato proprio il giornalista da Luca Dondoni a far notare ad Amadeus che la puntata di ieri sera è durata decisamente troppo. Cosa aspettarsi dunque stasera, con 24 artisti in gara, 24 duetti e l’ospitata di Benigni? Un’ospitata, peraltro, che potrebbe durare più del previsto. «Darò priorità alla gara, ma non posso dire a Benigni cosa fare e quanto farlo durare, è Benigni», questa la risposta sincera ... velvetgossip

lunspiena : Amedeus posso capire che devi fare pubblicità agli sponsor, MA DI CHE VIAGGIO STAI PARLANDO? con sta canzone che ti… -