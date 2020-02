Amadeus vs Ronaldo a Sanremo: super sfottò di Lapo – FOTO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Simpatico siparietto tra Amadeus e Cristiano Ronaldo sul palco di Sanremo 2020. Arriva il pungente sfottò di Lapo Elkann su Twitter Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020 il personaggio più atteso non era né un cantante, né un ospite. Come annunciato qualche ora prima Cristiano Ronaldo è puntualmente presente in platea del Teatro … L'articolo Amadeus vs Ronaldo a Sanremo: super sfottò di Lapo – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

Amadeus Ronaldo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amadeus Ronaldo