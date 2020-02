Amadeus pazzesco! Risveglio ‘boom’: al Festival di Sanremo non succedeva dal 1995 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Festival di Amadeus si conferma da record e cresce in share rispetto all’apertura. La seconda serata di Sanremo 2020 è stata seguita ieri sera da una media di 9.693.000 spettatori, con il 53,3% di share con la media che supera anche il Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis quando la media ponderata della seconda serata fu del 52,8%. Per trovare una media migliore di una seconda serata del Festival bisogna tornare al Festival del 1995 condotto da Pippo Baudo. La prima parte della seconda serata del Festival, tradizionalmente considerata a rischio di ‘calo fisiologico’ dopo l’apertura, è stata seguita da 12.841.000 spettatori con il 52,5% di share, mentre la seconda parte ha totalizzato 5.451.000 spettatori con il 56,1% di share.



