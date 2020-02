Amadeus: “Credo che Ronaldo guarderà il Festival da casa, stasera” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo non sarà a Sanremo, stasera. Amadeus smorza gli entusiasmi del pubblico bianconero dichiarandolo nella conferenza stampa prima della terza serata del Festival. Il presentatore ha parlato di Gerorgina, co-conduttrice stasera all’Ariston. “Per la serata di oggi dedicata alla storia della musica italiana, abbiamo voluto due donne non italiane. Perché Sanremo è famosa nel mondo e sia Alketa che Georgina mi hanno raccontato che da anni sentivano l’ondata musicale del Festival. Georgina non ha la padronanza dell’italiano come Alketa, soprattutto presenterà con me le canzoni, starà sul palco con me”. Su Ronaldo: “Credo che guarderà il Festival da casa, non ho il suo numero di telefono”. L'articolo Amadeus: “Credo che Ronaldo guarderà il Festival da casa, stasera” ilNapolista. ilnapolista

