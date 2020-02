Alta Velocità, deraglia treno a Lodi: due morti e 31 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due morti e 31 passeggeri feriti per un grave incidente sulla linea Alta Velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi) dove un treno è deragliato e alcune vetture si sono ribAltate. Alle 5.30 il treno 9595, un Frecciarossa1000, Milano-Salerno è deragliato nei pressi della stazione di Livraga: la motrice del Frecciarossa si è staccata dal resto del treno e una carrozza si è ribAltata. Il più grave, a quanto hanno spiegato le forze dell'ordine, ha una gamba fratturata. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5.30 la motrice del convoglio, praticamente vuoto, sarebbe uscita dai binari finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio ha invece proseguito la corsa rimanendo sui binari ancora per un po' e la seconda carrozza ad un certo punto si è ... ilfogliettone

emergenzavvf : #Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disper… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - emergenzavvf : #Lodi, incidente ferroviario, all’altezza di Casalpusterlengo, coinvolto un treno dell’alta velocità. Squadre… -