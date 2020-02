Alle 21 giochiamo in diretta con War of Rights (Di giovedì 6 febbraio 2020) La guerra di secessione americana rivista sotto forma di un videogioco, è questo War of Rights, titolo FPS multiplayer sviluppato da Campfire Games.Il gioco è attualmente su Steam in Accesso Anticipato, dopo un periodo su Kickstarter avvenuto nel 2015. War of Rights è ambientato durante i pericolosi giorni della guerra civile americana, nella campagna del Maryland del settembre 1862. Campfire Games ha sviluppato il gioco in modo da presentare gli elementi raccapriccianti e gloriosi del periodo, mantenendo il più alto livello di precisione storica e realismo come è possibile con le meraviglie di CRYENGINE.E, a partire da stasera, Alle 21, Gianluca Musso ci accompagnerà in questo pezzo di storia attraverso una diretta streaming all'interno del nostro canale Twitch.Leggi altro... eurogamer

