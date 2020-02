Allarme brufolo killer, dermatologi: “Come riconoscerlo subito per potersi salvare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) I dermatologi hanno lanciato l’Allarme su una forma aggressiva di melanoma che sembra un brufolo innocuo ma uccide centinaia di persone ogni anno. I ritardi delle diagnosi per i melanomi nodulari (come quello nella foto), fanno si che le persone con questo tipo di cancro abbiano sei volte più probabilità di morire rispetto ad altri melanomi. I melanomi nodulari di solito appaiono sulla pelle come dei noduli rossi, piuttosto che dei brutti nei scuri, e portano i medici a scambiarli per forme relativamente innocue di cancro della pelle o addirittura brufoli. Ma la differenza fondamentale da questi e un brufolo è che questi melanomi sono duri al tatto, e non morbidi come un brufolo o un neo. I melanomi nodulari sono duri, rossi, come dei grumi a forma di cupola che crescono sempre di più.. (Continua...) “I melanomi nodulari sono particolarmente aggressivi e devono essere ... howtodofor

