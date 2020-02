Alketa Vejsiu dà spettacolo: a Sanremo senza reggiseno! – FOTO (Di venerdì 7 febbraio 2020) La conduttrice albanese Alketa Vejsiu ha presenziato alla terza serata di Sanremo 2020: ai fan non è sfuggita l’assenza del reggiseno Forse non tutti se ne saranno accorti, forse soltanto i più maliziosi avranno notato questo dettaglio quasi impercettibile ma davvero curioso. La bellissima Alketa Vejsiu ha deciso di irrompere sul Festival di Sanremo 2020 … L'articolo Alketa Vejsiu dà spettacolo: a Sanremo senza reggiseno! – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

MarioManca : Alketa Vejsiu è un fiume in piena: è già pronta per «La Vita in Diretta». #Sanremo2020 - VanityFairIt : Alketa Vejsiu è a suo agio all'Ariston come lo sarebbe Ernst Knam nella Fabbrica di Cioccolato: vi piace?… - IlContiAndrea : Non lo avrei mai detto, ma Alketa Vejsiu è spigliata, ha una ottima parlantina, è informata e soprattutto è BRAVA #Sanremo2020 #QuiSanremo -