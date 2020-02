Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 convince tutti: la richiesta ad Amadeus (Di venerdì 7 febbraio 2020) La conduttrice albanese Alketa Vejsiu piace al pubblico di Sanremo 2020 Ottimo esordio per Alketa Vejsiu al Festival di Sanremo 2020. L’arrivo della conduttrice albanese ha messo d’accordo tutti. La 36enne è stata apprezzata per il modo in cui ha parlato perfettamente italiano, per la scioltezza sul palco e per la sintonia che ha saputo … L'articolo Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 convince tutti: la richiesta ad Amadeus proviene da Gossip e Tv. gossipetv

MarioManca : Alketa Vejsiu è un fiume in piena: è già pronta per «La Vita in Diretta». #Sanremo2020 - VanityFairIt : Alketa Vejsiu è a suo agio all'Ariston come lo sarebbe Ernst Knam nella Fabbrica di Cioccolato: vi piace?… - IlContiAndrea : Non lo avrei mai detto, ma Alketa Vejsiu è spigliata, ha una ottima parlantina, è informata e soprattutto è BRAVA #Sanremo2020 #QuiSanremo -