Alessandra Cataldo: Morgan, età, Instagram, foto, chi è (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alessandra Cataldo è la compagna da tre anni del cantante Morgan, in gara al 'Festival di Sanremo 2020' in coppia con Bugo. Lo renderà padre per la terza volta di un maschietto (dopo Anna Lou, frutto dell'amore con Asia Argento e Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli).Alessandra Cataldo: Morgan, età, Instagram, foto, chi è 06 febbraio 2020 13:49. blogo

gossipblogit : Alessandra Cataldo: Morgan, età, Instagram, foto, chi è - zazoomblog : Alessandra Cataldo è la compagna di Morgan terzo bebè in arrivo dopo le figlie da Asia Argento e Jessica Mazzoli -… -