Alberto Contador esalta van der Poel ed Evenepoel: “Mathieu è il Messi del ciclismo, Remco può vincere i grandi giri” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nemmeno un grande campione come Alberto Contador è riuscito a rimanere indifferente dinnanzi al talento di portata storica di Mathieu van der Poel. Intervistato dal sito neerlandese e fiammingo Wielerflits, lo spagnolo ha esaltato il giovane fuoriclasse della Alpecin-Fenix, il quale, di recente, si è laureato, per la terza volta in carriera, campione del Mondo di ciclocross categoria Elite: “Mathieu è il Messi del ciclismo” afferma Alberto “Puoi non essere fan del Barcellona, ma se hai la possibilità di andare a vedere giocare Messi non te la fai sfuggire. Con van der Poel è lo stesso, quando partecipa a una gara, anche se molto piccola, c’è sempre tantissima gente che lo va a vedere“. Il fuoriclasse vincitore di Giro, Tour e Vuelta, inoltre, ha parlato anche dell’astro nascente dell’universo del pedale, vale a dire il belga Remco EvenePoel, ... oasport

