Alberi pericolanti, vigili e ditte al lavoro al Rione Ferrovia (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Le raffiche delle ultime ore hanno causato non pochi danni nel centro urbano e nelle aree limitrofe. Nel capoluogo si segnalano vari interventi, tra i quali figura la rimozione di quattro Alberi pericolanti all’interno del cortile dell’istituto superiore Rampone, al Rione Ferrovia. Ad occuparsi dell’operazione in questo caso è stata una ditta di San Nazzaro su incarico della Provincia. Sempre nella stessa zona, in via Campagna, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che insieme alla squadra Volante della Questura di Benevento e al personale della polizia municipale hanno evitato disagi alla circolazione in un’arteria generalmente molto trafficata. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’area, insidiata da un albero pericolante che sporgeva proprio sulla carreggiata. Da qui la necessità dell’azione ... anteprima24

salernotoday : Vento e gelo a Salerno: spargisale in azione, alberi pericolanti - vinierm : RT @vinierm: Sicuramente nessuno! Basta vedere come le strade sono piene di buche, immondizia per tutte le vie, facciate fatiscenti, autobu… -