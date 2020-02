Al Festival di Sanremo Paolo Palumbo, il cantante con la Sla: “Il regalo più bello dalla vita” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dapprima escluso da Sanremo Giovani, è stato poi invitato da Amadeus come ospite di Sanremo salendo sul palco dell’Ariston nella serata del 5 febbraio. Cantando il suo brano “Io sto con Paolo” con l’ausilio di un comunicatore vocale e insieme a Kumalibre: “Sanremo è il regalo più bello che la vita potesse farmi”. “Se esiste una speranza ci voglio provare. Per volare mi bastano gli occhi, sono la montagna che va da Maometto, pur restando disteso sul letto”. Paolo Palumbo ha coronato il suo sogno: lo chef sardo 22enne, che da quattro anni lotta contro la Sla, ha avuto la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo 2020. Lui stesso ha raccontato all’Ansa la sua gioia per l’invito di Amadeus all’Ariston, dove si è esibito con il suo brano rap “Io sto con Paolo” di cui ha curato testo e musica. Da Sanremo Giovani al Festival Palumbo aveva ... limemagazine.eu

