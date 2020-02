Agricoltura: gelate e forti venti su piana Catania, allarme Confagricoltura (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “Il forte vento che ha spazzato nelle giornate di martedì e mercoledì la piana di Catania ha provocato danni ingenti a tutte le colture e ha colpito in particolar modo gli agrumeti e le arance già pronte per la raccolta. Ci stanno giungendo numerose segnalazioni da parte dei nostri associati e temiamo ci possano essere forti ripercussioni economiche per tutto il settore agricolo”. A lanciare l’allarme è il presidente di ConfAgricoltura Catania Giovanni Selvaggi.Al repentino calo delle temperature si aggiunge “l’anomala mancanza di pioggia che ha caratterizzato gli ultimi mesi, una combinazione letale per molte produzioni da quelle arboree a quelle cerealicole – evidenzia Selvaggi – Si tratta di fenomeni legati al cambiamento climatico, sempre più frequenti negli ultimi anni e non solo per ... calcioweb.eu

