Aggressione razzista a Bologna, il sindaco: “Insultato bimbo cinese” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva da Bologna la notizia dell’ennesima Aggressione di stampo razzista ai danni di un cittadino di origine cinese, nel pieno dell’isteria collettiva da coronavirus. A farne le spese questa volta è purtroppo un bambino di 11 anni, che è stato insultato e spintonato da alcuni coetanei nella giornata del 6 febbraio. L’accaduto è stato subito denunciato dal sindaco del capoluogo emiliano Virginio Merola, che sui social ha affermato di avere già avvertito il questore della faccenda. Aggressione razzista a Bologna La notizia è stata diffusa direttamente dall’account ufficiale del sindaco Merola nella serata del 6 febbraio, ponendo l’accento su come la sempre più allarmante psicosi da coronavirus sia in realtà spesso una scusa per sdoganare comportamenti intolleranti e violenti: “Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà. Episodi ... notizie

