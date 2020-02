Addio a Paolo Guerra, lo storico produttore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo: aveva 71 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il primo film che ha prodotto è diventato il caso cinematografico di quegli anni: Paolo Guerra, produttore teatrale e cinematografico, è morto a Modena a 71 anni, dopo una breve e fulminante malattia. Il suo nome si lega a quello dei film di Aldo Giovanni e Giacomo, che iniziò a produrre nel 1997 con “Tre uomini e una gamba”, insieme a Massimo Venier. Fondatore della casa di produzione e management Agidi, negli anni ha collaborato con decine di artisti come Sabina Guzzanti, Marina Massironi, Debora Villa, ma anche Lella Costa, Cochi e Renato, Beppe Battiston, e Luca Zingaretti. Nato a Modena nel 1949, si è laureato nel 1976 in Economia e Commercio, ma il suo vero amore è sempre stata la musica dal vivo, sia come esecutore che come coordinatore di iniziative, collaborando con uno degli enti allora più attivi, l’Arci. Nel 1981 ha fatto del suo hobby un mestiere fondando ... ilfattoquotidiano

