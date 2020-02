Acquario Civico Milano: gli orari di apertura e i prezzi dei biglietti (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Acquario Civico di Milano si trova in pieno centro, adiacente al Parco Sempione: un vera vera e propria esposizione di opere d’arte viventi provenienti dagli scenari naturali tra i più suggestivi, vicini, come il bacino mediterraneo, le molte acque dolci che ospitano numerose forme di vita e più lontane come il Mar Rosso e altre. È possibile fare ingresso in questo mondo subacqueo percorrendo un tunnel di vetro che regala una prospettiva davvero magica sulla natura qua rappresentata da se stessa e visitando le nuove vasche e le specie di pesci, crostacei e molluschi che ci vivono e che si mostrano. Già dall’ingresso si respira un’atmosfera affascinante ed emozionante, si viene accolti dalla fontana dedicata al dio Nettuno, che decora il prospetto principale del palazzo in stile liberty. Attraverso un percorso dedicato che illustra e documenta è possibile scoprire come gli ecosistemi ... notizie

