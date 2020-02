Achille Lauro copia Renato Zero: imita il trucco e i vestiti (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’esibizione a Sanremo di Achille Lauro ha mandato in tilt i social, soprattutto Twitter. Il cantante, proprio durante la prima serata del Festival, ha infatti indossato una tunica nera e una tutina color carne molto aderente. Il suo look ha fatto sbizzarrire i fan e non con numerosi commenti, vediamo cosa è accaduto. Achille Lauro come Renato Zero: i commenti su Twitter Il look e l’esibizione di Lauro hanno ricordato a molti il Renato Zero degli anni ’70. Un utente ha infatti commentato: “Per strafottenza e testi mi ricorda il primo Renato.” Anche molte altre persone hanno colto la somiglianza, anche se tutte hanno commentato che a quei tempi Zero era più rivoluzionario e riformista. Ecco alcuni commenti che si possono notare sui social in questi giorni: “Renato Zero osò quanto e più di Achille Lauro 40 anni fa“. “Sono ormai tanti gli ... velvetgossip

trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNAMI LA VITA #SANREMO2020 - StefanoGuerrera : MA CIAO ACHILLE LAURO #sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SUL TRONO. #Sanremo2020 -