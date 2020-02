Accordo tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sul divorzio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Accordo tra Berlusconi e Lario sul divorzio. Entrambi hanno deciso di rinunciare ai crediti per mettere fine alla battaglia legale. MONZA – Accordo tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sul divorzio. Entrambi, dopo diversi mesi di battaglia, hanno deciso di rinunciare ai crediti. Una scelta che ha permesso di mettere la parola fine a tutte le pendenze con i giudici che hanno dato il via libera a questa intesa. Il Cavaliere, quindi, non chiederà i 46 milioni di euro che l’ex moglie doveva dargli dopo la sentenza della Cassazione. Dall’altra parte la Lario ha deciso di non chiedere i 18 milioni. Un contenzioso economico che ha trovato la sua fine anche se in futuro ci potrebbero essere altri scontri. Chiusi i provvedimenti sui reciproci pignoramenti L’Accordo tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha permesso di chiudere i provvedimenti sui reciproci ... newsmondo

borghi_claudio : @PagellaPolitica Scusate @PagellaPolitica perchè scrivete lievi imprecisioni? L'algeria NON PUO' dichiarare la prop… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, accordo tra Ministero della Salute e #Twitter contro le #fakenews. Speranza: il social network indiri… - La7tv : #piazzapulita La versione del politologo Becchi sulla crisi di governo di agosto: 'C'era l'accordo tra Salvini e Di… -