Accordo tra Nutella e McDonald’s | nasce il McCrunchy Bread

E' ufficiale l'Accordo tra la Nutella e McDonald's per la nascita del McCrunchy Bread. Il prodotto sarà disponibile dal prossimo 12 febbraio. ROMA – E' ufficiale l'Accordo tra la Nutella e il McDonald's per la nascita del McCrunchy Bread, un panino leggermente tostato che al suo interno avrà 18 grammi di Nutella. Il nuovo prodotto sarà disponibile in tutte le catene dell'azienda americana dal prossimo 12 febbraio anche se i più fortunato hanno potuto assaggiarlo in anteprima a Milano, Roma, Napoli e Bari in occasione del World Nutella Day, festeggiata lo scorso 5 febbraio. Il nuovo McCrunchy Bread La nascita del McCrunchy Bread può essere l'inizio di una lunga collaborazione tra due brand molto forti come Nutella e McDonald's. "I nostri clienti – ha detto il Ceo italiano dell'azienda americana citato ...

