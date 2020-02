Accordo nella maggioranza sulla prescrizione. Ma Italia viva resta contraria (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sì della maggioranza al lodo Conte bis, con l'eccezione di Italia viva. Questo l'esito del vertice svolto stasera a Palazzo Chigi, con il via libera di Pd, M5s e Leu al ddl delega sul processo penale - che arriverà in Consiglio dei ministri lunedì prossimo - e alle modifiche sulla prescrizione, che potrebbero anche essere introdotte con un decreto legge. A parlare dell'Accordo raggiunto è il Guardasigilli Alfonso Bonafede, al termine della riunione: "Si parte finalmente", ha detto in merito alla riforma del processo, spiegando poi quali saranno le nuove previsioni contenute nel lodo: una distinzione tra condannati e assolti, con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi, e una sospensione breve per i secondi. Nel caso in cui chi è stato condannato in primo grado, venga assolto in appello, potrà recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo ... agi

