Accordo con Veronica sul divorzio: Berlusconi rinuncia a 46 milioni foto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Cavaliere rinuncia a chiedere i 46 milioni che gli spettavano dopo l’annullamento dell’assegno di divorzio. L’ex moglie ritira a sua volta una richiesta di 18 milioni corriere

borghi_claudio : @PagellaPolitica Scusate @PagellaPolitica perchè scrivete lievi imprecisioni? L'algeria NON PUO' dichiarare la prop… - pisto_gol : Con una sconcertante sentenza, che annulla 2 gradi di giudizio emessi dalla FIGC, il CONI di Malagò cancella i diri… - borghi_claudio : @Potemkin959 Guardi quello dei parlamentari è uno di due massimo tre punti su cui non ero d'accordo in un programma… -