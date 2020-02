A Sanremo 2020, Elettra Lamborghini: “Sono qui perché so cantare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Sanremo 2020 arriva per la prima volta la regina del twerking: Elettra Lamborghini. Con la sua canzone “Musica (E il resto scompare)”, Elettra ha raggiunto un nuovo traguardo della sua carriera. Ma per lei “è solo l’inizio”. Ha raccontato l’emozione di salire sul palco dell’Ariston, la lunga preparazione e il desiderio di farsi conoscere per quella che è davvero. Sanremo 2020, Elettra Lamborghini si racconta “Ho versato lacrime e sudore per la mia partecipazione a Sanremo. Per me cantare è tutto. Per questo ero molto emozionata il giorno della mia esibizione. Tutto ciò che mi interessa in questo momento è la musica. A volte quando canto penso alle strofe e alla coreografia, altre volte mi rinchiudo”. Sui problemi di audio ha commentato: “Non mi piace gridare mentre canto, ma anch’io ho notato problemi di audio. In ... notizie

