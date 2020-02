35 italiani sulla nave da crociera in quarantena al largo del Giappone. A bordo 20 casi di coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio. Lo riporta l’Ansa. A bordo ci sono almeno 20 persone risultate positive al coronavirus. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio, riferisce ancora l’Ansa.Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso. huffingtonpost

