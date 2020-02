Zidane predica calma: «Jovic, pazienza e lavoro» – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa di Luka Jovic. il quale non sta vivendo un momento brillante al Real Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa della situazione di Luka Jovic, il quale non sta certamente brillando al Real Madrid. «Stiamo facendo di tutto per aiutare Luka Jovic. Fuori ma soprattutto dentro il campo. La cosa più importante è che si alleni bene. Jovic si trova al Real da 5 mesi. Ci vuole tempo, si deve adattare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

