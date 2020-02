Xiaomi, ecco perché la ricarica ultra veloce da 20 minuti non è ancora realtà (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A marzo dello scorso anno Xiaomi aveva stupito il mondo, mostrando un’incredibile tecnologia di ricarica ultra rapida che, grazie a una potenza di 100 W, ricaricava in soli 17 minuti una batteria da ben 4000 mAh. Se però, dopo quasi un anno, siete tra quanti speravano di vederla presto, magari in uno degli smartphone presentati dal produttore cinese in questo 2020, resterete delusi. Sì, perché Lu Weibing, direttore generale di Redmi, azienda legata a Xiaomi, ha finalmente provveduto a fare luce su questa attesissima soluzione tramite un post sul popolare social network cinese Weibo, ammettendo che ci sono ancora diverse difficoltà tecnologiche da superare prima di poter essere integrata in prodotti destinati al mercato. Cinque sono gli aspetti affrontati, a partire dalla capacità della batteria. A quanto pare infatti un effetto non proprio secondario della nuova tecnologia ... ilfattoquotidiano

