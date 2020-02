White Stork, Tom Hiddleston protagonista della serie inglese di Netflix (Di mercoledì 5 febbraio 2020) White Stork, Tom Hiddleston sarà protagonista del thriller politico inglese di Netflix. Notizie del 5 febbraio. Impegnato sul set della serie Marvel Loki, Tom Hiddleston ha trovato un nuovo progetto televisivo su Netflix. L’attore sarà protagonista del thriller politico “White Stork“, una serie inglese prodotta da Eleven, la casa di produzione di Sex Education. La serie, composta da 10 episodi, è stata creata, scritta e prodotta da Christopher Dunlop e diretta da Kristoffer Nyholm (Taboo). Il protagonista è James Cooper (Hiddleston) a cui viene offerto il ticket per un seggio in parlamento, e di Asher Millan a cui sarà affidato il compito di prepararlo per un intervista in prime time. Asher presto scoprirà qualcosa sul passato di James che potrebbe distruggere la sua campagna elettorale. Segreti che potrebbero distruggere la vita del candidato, il suo matrimonio e ... dituttounpop

