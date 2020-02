Wanda Nara questa volta ha esagerato! Nuda sul letto da la buonanotte (Video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Chissà se quella che si vede sullo sfondo è Parigi. Di certo, in primo piano, c'è una Wanda Nara provocantissima e senza vestiti. il Video postato su Instagram dalla showgirl argentina ha fatto impazzire i fans. "Nuit", la buona notte di Wanda Nara ai suoi follower è caldissima: la moglie dI Mauro Icardi pubblica su Instagram un Video Nuda nel letto e sono circa 150mila like di approvazione in meno di 24 ore. L'immagine è stata suddivisa in tre diversi post occupando così un'intera riga del suo streaming fotografico, una scelta stilistica molto apprezzata dai fans di Wanda Nara. Wanda Nara infiamma i social. Nuda, sul letto, per un servizio fotografico. La moglie e agente di Mauro Icardi da questa estate ha iniziato a posare spesso senza veli. Adesso però si è mostrata come mamma l'ha fatta, senza censure, sdaraiata sul letto avvolta ... howtodofor

