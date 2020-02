Volley, SuperLega 2020: Modena batte Civitanova, Perugia aggancia la Lube in testa! Tre squadre in 2 punti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La SuperLega è scesa in campo per la diciannovesima giornata, il massimo campionato italiano di Volley maschile non conosce soste e questa sera è andato in scena l’ultimo turno infrasettimanale della regular season. Il big match ha regalato grandissime emozioni ed è arrivata una sorpresa che fa saltare in aria la situazione che si era creata in un girone e mezzo: Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1, ha fermato la capolista davanti al festante pubblico del PalaPanini e ha dato un volto diverso a questa prima parte di stagione. I Canarini ora si trovano ad appena due punti da Perugia e proprio dalla Lube che ora non è in più sola in vetta alla classifica generale anche se ha giocato una partita in meno rispetto alle due avversarie dirette (devono ancora osservare il turno di riposo). Il tridente offensivo degli emiliani ha fatto la differenza: l’opposto Ivan Zaytsev ha ... oasport

yukipadova_14 : RT @pilloledivolley: 19ª RS risultati: Modena supera la Lube, Perugia passa a Vibo Valentia, Trento s’impone nello spareggio per il 4° post… - sa9ra39sa9rasou : RT @pilloledivolley: 19ª RS risultati: Modena supera la Lube, Perugia passa a Vibo Valentia, Trento s’impone nello spareggio per il 4° post… - ykichan : RT @pilloledivolley: 19ª RS risultati: Modena supera la Lube, Perugia passa a Vibo Valentia, Trento s’impone nello spareggio per il 4° post… -