Volley femminile: Scandicci sfida il VakifBank per un posto nei quarti di finale di Champions League (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Questa sera Scandicci sfiderà al Palestra di Siena la corazzata turca del VakifBank, un incrocio fondamentale per il cammino in Champions League di Volley femminile per entrambe le squadre. Le toscane sono al comando della Pool B con 4 vittorie e 10 punti, le ragazze di Giovanni Guidetti inseguono a quota 3 successi e 9 punti. Nel caso in cui le padrone di casa dovessero trionfare chiuderebbero definitivamente il discorso per il passaggio del turno. Dall’altro lato le anatoliche hanno bisogno di una vittoria per operare il sorpasso anche in considerazione del successo della squadra italiana per 3-2 nella gara d’andata. Samantha Bricio e Magdalena Stysiak dovranno assicurare un certo rendimento offensivo sotto la regia di Ofelia Malinov che sicuramente avrà bisogno anche della migliore Elena Pietrini oltre che delle centrali Jovana Stevanovic e Agnieska Kakolewska per mettere ... oasport

