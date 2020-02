Volley femminile, Monza eliminata dalla CEV Cup: la Dinamo Kazan passa ai quarti, sfiderà Busto Arsizio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Monza è stata eliminata dalla CEV Cup 2020 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Alle brianzole non è riuscita la rimonta contro la Dinamo Kazan: dopo la sconfitta per 3-0 subita due settimane fa in trasferta, alle ragazze di coach Carlo Parisi serviva una netta vittoria nel ritorno degli ottavi di finale e poi un’affermazione al golden set di spareggio ma purtroppo non è riuscito il colpaccio davanti ai propri spettatori della Candy Arena. Le padrone di casa hanno sognato in grande quando hanno vinto il secondo set per 25-18 e si sono poi trovate avanti per 12-8 nella terza frazione ma a quel punto la maggiore caratura tecnica delle russe è saltata fuori e così il Saugella ha dovuto abbandonare i suoi sogni europei venendo sconfitto per 3-1 (25-16; 18-25; 25-20; 25-20). La Dinamo Kazan sarà l’avversaria di Busto Arsizio ai quarti di ... oasport

