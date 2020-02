Vita in Diretta, Giovanna moglie di Amadeus imbarazzata. “Fate l’amore…?” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, in imbarazzo a La Vita in Diretta. D’Alessio: “Da quanto non fate l’amore? Puntata de La Vita in Diretta dedicata interamente al commento della prima serata del Festival di Sanremo in Diretta dal Palafiori. Come è noto, in occasione di questo settantesimo evento musicale popolare Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è diventata inviata della kermesse di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Intervistando Gigi D’Alessio a Sanremo, Giovanna Civitillo è stata messa in imbarazzo. Il cantante, che sarà tra gli ospiti della seconda serata del 5 febbraio, ha chiesto il permesso ai padroni di casa de La Vita in Diretta di trasformarsi per un attimo da intervistato a intervistatore e ha chiesto alla moglie di Amadeus: “Da quanto tempo non fate l’amore?” Giovanna Civitillo non ha nascosto il suo imbarazzo, ... lanostratv

MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… - LauraD_74 : RT @franbaldassarri: Alla vita in diretta si commenta il monologo di @rulajebreal e con grande naturalezza di dice che sono le donne che de… - edoardo17562538 : Diletta la migliore la vita in diretta 2 bocalon i 1 culatone -