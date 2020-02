Virus, l'Africa è il ventre molle Aeroporti aperti ma zero difese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In Etiopia e Nigeria, i due big del continente, continuano i voli diretti con la Cina. Ma il sistema sanitario non sarebbe in grado di contenere l'epidemia Segui su affaritaliani.it affaritaliani

