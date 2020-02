Virus Cina,peggiora l'impatto economico

Il coronacontinua a danneggiare l'economia. La Cathay Pacific di Hong Kong chiede ai suoi dipendenti di prendere fino a 3 settimane di congedo non retribuito "in modo da condividere gli oneri delle attuali sfide". Sempre a causa dell'epidemia, LG Electronics non sarà al Mobile world congress di Barcellona, la più importante fiera al mondo sulla telefonia mobile. Nike ha chiuso metà dei suoi negozi in, e Disney subirà perdite per 175mln di dollari se i parchi di Hong Kong e Shanghai verranno chiusi per 2 mesi.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)