Virtus Bologna-Partizan Belgrado oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viatico fondamentale, quello di stasera, per Virtus Bologna e Partizan Belgrado in vista di una potenziale qualificazione ai quarti di finale di EuroCup: le due squadre vogliono andare alla pausa di un mese che precede l’ultimo turno con un record di 4-1. All’andata il successo è stato della formazione serba, devastante alla Stark Arena in una partita praticamente mai cominciata e conclusa con il punteggio di 99-81 in favore degli uomini di coach Andrea Trinchieri, guidati da un’eccellente prestazione di Nemanja Gordic, autore di 22 punti con un perfetto 10/10 dalla lunetta. C’è necessità di rivincita, dunque, per le V nere, che però non potranno comunque dirsi certe della qualificazione in caso di vittoria, a causa della vittoria di ieri del Darussafaka a Trento. Questo risultato fa sì che, in linea teorica, possa esserci una parità a tre squadre a fine girone, ... oasport

