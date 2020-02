Violenza sessuale: arrestato in Valdelsa uomo che adescava ragazzini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ennesimo caso di Violenza sessuale su minori, questa volta a Valdelsa, valle nel senese. Un ragazzino di 13 anni qui residente è stato adescato da un uomo di 36 anni che i Carabinieri di Poggibonsi hanno provveduto ad arrestare. A comprovare il tutto anche foto e video presenti sul cellulare della vittima. Violenza sessuale a Valdelsa Il giovane ha conosciuto l’uomo via chat e l’ha successivamente incontrato, circostanza in cui sarebbe stato oggetto di attenzioni sessuali da parte sua. Lo dimostrerebbero dei materiali che i militari dell’Arma hanno trovato sul telefono del 13enne dopo la denuncia da parte di suo padre e sua sorella maggiorenne. I due si sono infatti presentati dalle forze dell’ordine dicendo di aver occasionalmente rinvenuto nel telefono del familiare alcune foto e video che non lasciavano spazio a dubbi circa gli abusi subiti. I Carabinieri ... notizie

