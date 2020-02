Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv sulle First Ladies d’America (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nemmeno il tempo di dismettere i panni della controversa Annalise Keating ne Le Regole del Delitto Perfetto, che arriva un ruolo da First lady: Viola Davis sarà Michelle Obama nella prima stagione della serie tv di ShowTime First Ladies, dedicata alle più influenti tra le mogli dei presidenti americani. La scorsa estate si era parlato di questo progetto di fiction basata sulle vite delle Fist Ladies più iconiche e ora la produzione entra nel vivo: ShowTime ha ordinato un'intera prima stagione della serie che sarà incentrata sulle vite di Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. Quest'ultima avrà il volto della talentuosa e carismatica Viola Davis, attrice e produttrice nonché attivista per i diritti umani, recentemente ospite della Festa del Cinema di Roma: premio Oscar per il film Barriere di Denzel Washington e premio Emmy per la sua interpretazione de Le Regole del ... optimaitalia

