Viola Davis sarà Michelle Obama in First Ladies, nuova serie tv ordinata da Showtime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viola Davis sarà Michelle Obama nella prima stagione di First Ladies una serie tv ordinata direttamente a serie tv da Showtime. Davies sarà anche produttrice del progetto che è in lavorazione dallo scorso agosto quando il canale cable americano (che ha un accordo in Europa con Sky, con le sue serie tv che arrivano sul canale Sky Atlantic) ha ordinato le prime tre sceneggiature.First Ladies è sviluppata dallo scrittore Aaron Cooley, insieme alla JuVee Productions la società di produzione di Viole Davies e Julius Tennor, prodotto da Showtime e Lionsgate Tv.Viola Davis sarà Michelle Obama in First Ladies, nuova serie tv ordinata da Showtime pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 18:39. blogo

