Vincenzo Mollica ultima volta dal balconcino di Sanremo: combatte la sua battaglia contro la malattia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è ufficialmente partito e con lui anche le tradizionali interviste di Vincenzo Mollica direttamente dal balconcino del Teatro Ariston. E lo abbiamo visto proprio ieri sera, martedì 4 febbraio, prima della serata iniziale del Festival insieme ai suoi ospiti: da Amadeus a Fiorello, fino ad Emma Marrone. Pare però che questo Sanremo 2020 sia l’ultimo delle interviste sul balconcino per il grande Vincenzo Mollica. Il giornalista della Rai sta infatti combattendo da tempo contro la malattia. Ma che cos’ha Mollica? Il balconcino di Sanremo prossimamente senza Vincenzo Mollica? Ecco perché Vincenzo Mollica è quasi ceco per via di un glaucoma e di un’uveite. Ma non solo purtroppo. Il noto giornalista è anche affetto dal morbo di Parkinson e per questo motivo, dopo ben quaranta anni di carriera con la Rai, è pronto a lasciare il suo ... ultimenotizieflash

MarioManca : Emma radiosa per il suo ritorno al Festival, il suo primo come ospite. Stasera canterà, ma lo sguardo tenerissimo c… - Tg1Raiofficial : ? Sul primo #BalconcinoMollica di #Sanremo2020 #Amadeus, @Fiorello e @MarroneEmma. In diretta al @Tg1RaiOfficial,… - MarioManca : Fiorello e Amadeus carichissimi: si danno manforte a vicenda. E che bello vedere Vincenzo Mollica ancora su quel ba… -