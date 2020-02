Vincenzo De Luca: “Elezioni regionali? Avanti con serenità, lavoriamo sulle liste” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Vincenzo De Luca: intervenuto a Radio CRC, il governatore della Campania ha parlato delle regionali 2020. Sul Coronavirus “Vogliamo evitare clima di psicosi”. In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania si mostra sempre più tranquillo in vista delle regionali: “Ho detto ai miei collaboratori -sottolinea De Luca- di chiudere occhi ed orecchie e di pensare a lavorare, senza perderci nella politica politicante. C’è ancora l’idea che i cittadini stigmatizzati sotto le bandiere dei partiti, ma non è più così. Stiamo andando Avanti, stiamo preparando le liste e stiamo, soprattutto, continuando a lavorare, senza farci coinvolgere dalle scemenze della politica politicante”. De Luca torna poi sui provvedimenti regionali per affrontare eventuali casi di Coronavirus: “Siamo ... 2anews

