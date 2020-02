Vigile morto suicida: la replica dell’uomo che l’ha denunciato sui social (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nella giornata di ieri si è appresa la notizia che un Vigile di Palazzolo sull’Oglio si è tolto la vita al termine del proprio turno. Dietro la drammatica scelta, ci sarebbe una polemica social che lo ha coinvolto, per un parcheggio nello spazio disabili. Il giorno dopo, parla l’uomo che ha pubblicato le foto e lanciato il primo attacco su Facebook. morto suicida dopo una bufera su Facebook Il giorno dopo, l’uomo protagonista di questa tragedia ha un nome e una storia: si chiama Gian Marco Lorito, era un 44enne di origini siciliane e il 24 gennaio ha lasciato l’autopattuglia in un parcheggio per disabili. A notare l’infrazione e postarla online, il Presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Bergamo.La gogna che segue nei giorni dopo mette a dura prova l’agente della Polizia Locale, e nella notte di ieri Gian Marco Lorito sceglie di spararsi nella sua ... thesocialpost

