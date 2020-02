VIDEO Gabriella Martinelli e Lula Sanremo 2020: “Il gigante d’acciaio” è il primo brano in gara nella seconda serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo è proseguito oggi, mercoledì 5 febbraio: al teatro Ariston nel corso della seconda serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. Si è esibito subito il duo in gara tra le Nuove Proposte, formato da Gabriella Martinelli e Lula, con il brano “Il gigante d’acciaio”. VIDEO Gabriella Martinelli E Lula FESTIVAL DI Sanremo 2020 TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI Sanremo 2020 E MUSICA roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

