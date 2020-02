VIDEO Alberto Dainese vince la prima gara da pro’: riviviamo la volata all’Herald Sun Tour. Highlights prima tappa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Dainese ha vinto la prima tappa dell’Herald Sun Tour 2020. Il ciclista italiano si è imposto in volata sul traguardo di Shepparton (Australia) al termine di una frazione pianeggiante di 122 km partita da Nagambie. L’alfiere del Team Sunweb, ben pilotato da Max Kanter, è riuscito a regalarsi il suo primo successo da professionista sconfiggendo Kaden Groves (Mitchelton-Scott) e Moreno Hofland (EF Pro Cycling). Il padovano classe 1998, Campione d’Europa Under 23, ha mostrato tutto il suo talento e potrà davvero regalarsi delle belle soddisfazioni nel corso della sua carriera. Di seguito il VIDEO con gli highlights, la sintesi e la volata vinta da Alberto Dainese nella prima tappa dell’Herald Sun Tour 2020. VIDEO HIGHLIGHTS prima TAPPA HERALD SUN TOUR 2020: VITTORIA DI Alberto Dainese CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... oasport

